BR-242

Batida entre carro e carreta deixa motorista gravemente ferido

O acidente aconteceu na altura da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano

Um acidente envolvendo uma carreta e um veículo de passeio deixou uma pessoa em estado grave, na BR-242. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no Km 898 da via, na altura da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano.