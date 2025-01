AURELINO LEAL

Bebê de um ano morre afogado dentro de balde de água na Bahia

Criança estava brincando com irmão no momento do acidente

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 17:43

Luciano Alves da Silva Crédito: Reprodução/Ubaitaba Urgente

Um bebê, de apenas um ano, morreu afogado na cidade de Aurelino Leal, no sul da Bahia. O caso foi registrado nesta terça-feira (7). O bebê foi encontrado pela família dentro de um balde de água.

Segundo relato do pai da criança à Polícia Civil, a mãe da criança tomava conta do bebê e do irmão na casa da família, localizada no centro da cidade.

De acordo com informações da TV Santa Cruz, as duas crianças estavam brincando no banheiro quando a mãe decidiu verificar o motivo de estarem em silêncio. Ao chegar no local, encontrou a criança, identificada como Luciano Alves da Silva, dentro do balde, desacordada.

"Mais tarde, [o pai] foi informado de que o filho havia caído dentro de um balde com água e foi levado ao hospital, onde, apesar das tentativas de reanimação, a criança não resistiu", informou o comunicado da polícia.