EVENTO

Bela Moda: shopping de Salvador realiza desfile nesta quinta (19)

Programação vai até a sexta-feira (19)

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 17:52

Bela Moda: shopping de Salvador realiza desfile nesta quinta Crédito: Divulgação

Apresentando jovens modelos e tendências para a temporada Primavera/Verão 2025, o Shopping Bela Vista inicia, nesta quinta-feira (19), o Bela Moda. O evento, que conta com desfile e um bate-papo com o estilista Fábio Sande, será realizado até a próxima sexta-feira (20), na Praça de Alimentação do shopping, localizada no Piso L2.

A programação contará com dois desfiles: ‘Casual e Esporte Fino’, com looks para festas, eventos sociais e casamentos, na quinta (19); e ‘Tendências’, na sexta (20), ambos às 18h. Na passarela, os looks serão apresentados pelos modelos participantes do projeto Jovens Periféricos, iniciativa social que conta com o apoio do shopping.

“O Bela Moda é uma novidade que estamos produzindo para apresentar em primeira mão as novidades da alta temporada, a partir das novas coleções lançadas em nosso mix de lojas, trazendo conteúdos relevantes para o nosso público. E mais uma vez, reafirmamos nossa parceria com o projeto Jovens Periféricos, que faz parte da comunidade do Bela, e com o estilista Fabio Sande, que assina os figurinos de todos os Natais do Bela, há mais de 10 anos”, destaca a Gerente de Marketing do Bela Vista, Juliana Brandão.

Além dos desfiles, o estilista Fábio Sande realiza um bate-papo sobre moda festa, lançamento de coleções, seu processo criativo na moda e tendências para vestidos de noivas. Fábio também vai levar algumas peças do seu acervo para apresentar ao público no encontro.