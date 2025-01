PATRIMÔNIO

Bens tombados em Salvador ganham mapa interativo

Iniciativa da Fundação Gregório de Mattos (FGM) permite visualizar localização, nome, tipo de bem e data do tombamento

Tharsila Prates

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 14:43

Parque Pedra de Xangô Crédito: Divulgação Valter Pontes SECOM

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) acabou de lançar um mapa interativo de bens tombados pelo órgão na capital baiana. A ferramenta digital é ilustrativa e permite aos interessados visualizar a localização dos espaços e equipamentos, com suas poligonais de proteção, e tombados provisoriamente.

O mapa foi desenvolvido pela Gerência de Patrimônio Cultural da FGM e oferece um banco de dados sobre o patrimônio cultural da cidade, com informações detalhadas sobre cada bem tombado, como nome, tipo de bem, data do tombamento e breve descrição histórica, além da localização. Ao clicar em cada ponto no mapa, o usuário é direcionado para uma página com mais informações sobre o bem escolhido.

O Mapa Interativo de Bens Tombados está disponível no site da Fundação Gregório de Mattos. Alguns desses bens são o Terreiro Ilé Àse Jagun, em Coutos; a Pedra de Xangô, em Cajazeiras; a obra Gestação, de Juarez Paraíso, em Itapuã; Balaustrada do Largo do Bonfim, na Ribeira; e o painel As Mulheres e os Pássaros, de Carybé, no Caminho das Árvores.

A Lei nº 8.550/2014, de 29 de janeiro de 2014, instrui normas de proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural do município de Salvador. O documento normatiza os processos de tombamento de bens materiais e registro dos imateriais e indica as instâncias e etapas de deliberação para a chamada patrimonialização.