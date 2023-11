BiblioMetrô Itinerante realiza edição especial para o Novembro Negro na Estação Lapa de Metrô

A CCR Metrô promove entre os dias 20 e 24 de novembro uma ação especial na BiblioMetrô, em celebração ao novembro negro. Durante a data, a concessionária vai disponibilizar livros selecionados especialmente para este mês, com autores negros, para leitura gratuita na área montada na Estação.



A ação também conta com roda de conversa. No dia 23 de novembro, às 16h, acontece um bate-papo com Anderson Shon e Daniel Cesart, criadores da história em quadrinhos “Estados Unidos da África”, que conta a história de Rei Bantu, um herói africano, camaronês, líder da nação Estados Unidos da África, dotado de habilidades sobre-humanas e símbolo de poder, liderança e unidade que representa não apenas a força individual, mas também a capacidade e as vitórias que só a união pode gerar.