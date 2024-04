SALVADOR

Bienal: Prefeitura distribuirá 10 mil vales-livro para alunos da rede municipal

Valor para cada cartão será de R$ 40 reais

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 14:09

Prefeitura distribuirá 10 mil vales-livro para alunos da rede municipal Crédito: Igor Santos/Secom PMS

A prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Smed), vai distribuir 10 mil vales-livro, em formato de cartão, no valor de R$ 40 cada, para alunos da rede municipal adquirirem exemplares na Bienal do Livro 2024. O evento literário acontece de 26 de abril a 1° de maio, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio.

Neste ano, os vouchers dobraram em quantidade e valor do tíquete. Na última edição da Bienal em Salvador, em 2022, foram entregues 5 mil vales no valor de R$20. Os cartões serão distribuídos às Gerências Regionais que farão o encaminhamento para as 250 escolas da rede participantes do evento.

A supervisora pedagógica na Gerência de Inclusão e Diversidade da Smed, Cíntia Azevêdo, chama atenção para a expansão da iniciativa que, neste ano, vai contemplar o dobro de estudantes. Na edição passada da Bienal, 100 escolas da rede foram beneficiadas pela iniciativa.

“Nosso projeto pedagógico é pautado na leitura como ferramenta importantíssima para educação. Por isso, estamos ampliando ainda mais o acesso dos nossos estudantes aos livros”, reforça. Para a educadora, garantir o acesso de alunos e profissionais da educação nesses espaços de leitura é de grande importância para o aperfeiçoamento do processo educacional.

“É um evento de referência nacional de incentivo à leitura. Muito bom que nossos alunos tenham esse momento literário ímpar, favorecendo a formação de novos leitores, aproximando-os do universo dos livros e dos autores e estimulando o hábito de ler”, frisa Cíntia.

De acordo com o secretário da Educação, Thiago Dantas, a participação dos alunos na Bienal é uma atividade que contribui para o aprendizado. “Eles estarão em um espaço de grande efervescência cultural, com diversas alternativas de contato com o mundo dos livros e das leituras. Além dessa vivência, eles ainda levarão livros para casa, com o voucher que a prefeitura está disponibilizando. Tudo isso incentiva e fortalece o hábito da leitura, tão importante para a construção do conhecimento”, diz.

Os vales-livro também serão distribuídos entre os profissionais da rede municipal de Educação, no valor de R$ 60 cada. Para ter acesso ao benefício é necessário baixar o aplicativo que será disponibilizado pela Smed aos docentes. O acesso é gratuito a partir do credenciamento desse profissional no site oficial do evento.

Sobre a Bienal

Com mais de 200 marcas expositoras e mais de 170 autores, personalidades e artistas que produzirão mais de 100 horas de conteúdo para todos os públicos, a Bienal do Livro 2024 voltará a fazer de Salvador um ponto de reencontro da Bahia com o Brasil, a partir da propagação e do debate de temas como lutas antirracista, pela igualdade e pela diversidade; e reconhecimento das diferenças, bem como sobre histórias de acolhimento e axé.