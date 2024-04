CORTEZ

Editora traz 500 títulos e lança duas obras na Bienal do Livro Bahia

Mais de 200 marcas estão confirmadas na Bienal do Livro Bahia, que acontece entre os dias 26 de abril e 1º de maio. Entre elas, a Cortez Editora, que levará 500 títulos do seu catálogo para a exposição e venda, e dois lançamentos do autor Eraldo Miranda: "A leitura como chocolate" e "Receitas práticas para formar leitores".