Bispo e ministro do evangelho são presos por suspeita de participação na morte de Sara Mariano

O bispo evangélico conhecido como Zadoque e o ministro do evangelho Gideão Duarte, 33, foram presos entre a noite de terça-feira (14) e a manhã desta quarta-feira por suspeita de envolvimento na morte da pastora Sara Mariana, que teve o corpo encontrado às margens da BA-093, na altura de Dias D'Ávila, noite último dia 27. O primeiro a ser preso foi o bispo Zadoque, que também se define nas redes sociais como músico e compositor. Ele teria informado à polícia que Gideão teria envolvimento no crime, levando à prisão do ministro do evangelho, que também é músico.