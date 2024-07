SORTE

Bolão na Bahia fatura R$ 54 mil na Quina

Um bolão feito no município de Livramento de Nossa Senhora, no sul baiano, acertou a quadra da Quina, sorteada na quinta-feira (11), e vai receber R$ 54 mil. A aposta contou com 17 pessoas e, se a divisão foi igualitária, cada um receberá, em média, R$ 3,1 mil. Mais dois apostadores, um em Salvador e outro em Santana, acertaram quatro dos cinco números sorteados, na Bahia.