Bolão na Bahia fatura R$ 98 mil na Mega-Sena

Um bolão com três pessoas acertou a quina da Mega-Sena, sorteada no último sábado (8), e faturou R$ 98 mil. A aposta é de Correntina, no extremo oeste da Bahia. Com o valor dividido igualmente, o prêmio será de R$ 32,9 mil para cada.