RECREAÇÃO

Boletim do Inema tem 24 praias com águas impróprias para banho em Salvador neste fim de semana

O Inema analisa a qualidade das águas onde há um contato direto e prolongado do público com o mar

Salvador terá, durante este final de semana, no sábado (20) e domingo (21), 24 praias impróprias para banho. Dos 38 pontos analisados pela coleta do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), apenas 11 aparecem como seguros para o banho no Boletim de Balneabilidade do instituto.