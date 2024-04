CONFIRA

Previsão do tempo indica possibilidade de chuva no final de semana em Salvador

Sábado (20) deve ser chuvoso

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de abril de 2024 às 12:56

Chuva em Salvador Crédito: Leitor CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) apontou a possibilidade de chuva neste final de semana em Salvador. Em boletim meteorológico divulgado nesta sexta-feira (19), o órgão afirmou que, até domingo (21), a capital baiana pode ter um aumento nessas chances de precipitação, mas sem indícios de novos temporais como no início do mês. A Codesal emitiu ainda um comunicado sobre a saída do nível de alerta e retorno para o nível de atenção por conta da diminuição de chuvas em toda a cidade.

Nesta sexta, o céu fica claro na maior parte do dia, podendo apresentar tempo parcialmente nublado e com chances de até 20% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.