Chuvas em Salvador: mau tempo vai permanecer até o fim de semana

Previsões da Codesal e do Inmet indicam que os dias seguirão nublados na capital

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 06:00

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O tempo nublado com chuvas persistirá em Salvador até domingo (21), de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Uma trégua virá na quinta-feira (18), quando o dia será apenas de muitas nuvens.

O prognóstico da Defesa Civil de Salvador (Codesal) é semelhante: a previsão é de que as chuvas continuem até o fim da semana, a qualquer hora do dia. Esta quinta-feira (18), de acordo com o órgão, será de céu parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas a qualquer hora do dia.

A meteorologista Maryfrance Diniz, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), explica que isso aconteceu porque, esta semana, a faixa leste do estado ficou sob a influência do fenômeno denominado cavado. “É uma área de baixa pressão, que facilita a transferência de umidade trazida pelos ventos marítimos para a atmosfera, formando nuvens carregadas com potencial para chuvas fortes”, diz.