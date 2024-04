EM ALERTA

Salvador tem sirene acionada em área de risco por conta da chuva nesta quarta

Bairro de Sete de Abril registrou chuvas fortes, acima de 150 mm em 72 horas

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de abril de 2024 às 18:49

Chuva em Salvador Crédito: Leitor CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou na manhã desta quarta-feira (17) a sirene na comunidade de Olaria, no bairro de Sete de Abril, após registro de chuvas fortes, acima de 150 mm em 72 horas, na localidade.

Os moradores tiveram que deixar suas casas em função do risco. Equipes da Codesal os encaminharam para uma unidade de acolhimento localizada em escola do município nas proximidades, onde devem ficar abrigadas até a cessação do risco.

As sirenes do Sistema de Alerta e Alarme foram acionadas, na última terça-feria (15), nas comunidades de Creche (Castelo Branco), Bosque Real (Sete de Abril) e Moscou (Castelo Branco).

Entre os dias 7 e 8 deste mês, a Defesa Civil, seguindo protocolo do Plano de Prevenção de Defesa Civil (PPDC), acionou as 14 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme instaladas em áreas de risco prioritárias: Mamede, Bom Juá, Irmã Dulce, Mangabeira 1, Mangabeira 2, Calabetão, Vila Picasso, Creche, Moscou, Voluntários da Pátria, Vila Sabiá, Baixa do Cacau, Bosque Real e Olaria.

Em função das chuvas que atingem Salvador, a Codesal mudou seu nível de atuação para Alerta, devido ao risco de deslizamentos de terra e previsão de continuidade de significativos volumes pluviométricos.

Acumulados de chuva

Os maiores acumulados de chuva em 12 horas em Salvador, segundo dados atualizados às 11h20, nesta quarta-feira (17), foram registrados nas localidades de São Tomé de Paripe (18,4mm), Brotas (16,4mm), Chapada do Rio Vermelho (16mm), Ondina (16mm) e Engenho Velho de Brotas (14,8mm).

A previsão para esta quarta-feira (17) é de céu nublado com chuvas fracas a moderada a qualquer hora do dia. De acordo com a Codesal, a atuação de um sistema de baixa pressão (cavado) associado ao avanço de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico favorece a ocorrência de chuvas na capital baiana.

Ocorrências

A capital baiana registrou 199 ocorrências nesta quarta-feira (17), conforme a Defesa Civil. Os boletins podem ser acompanhadas em tempo real neste link.

