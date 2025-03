CALENDÁRIO

Bolsa Família 2025: veja datas de pagamentos em março

Pagamentos começaram a ser realizados na terça-feira (18)

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2025 às 09:53

Novo cartão Bolsa Família 2023 Crédito: MDAS/Divulgação

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em março de 2025 começou na terça-feira (18). Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 foram os primeiros a receber. O cronograma de depósitos se estende até o dia 31, para os que têm NIS de final 0. Confira abaixo as datas de pagamento. >

O valor mínimo do benefício corresponde a R$ 600, mas, com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 668,65. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda alcançará 20,5 milhões de famílias, com gasto de R$ 13,7 bilhões, em março. >

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.>

Confira a ordem dos pagamentos