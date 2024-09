EM CHAMAS

Bombeiros apagam incêndios florestais em Barreiras e São Desidério

Mais de 500 incêndios florestais foram apagados nos municípios de Barreiras e São Desidério, no extremo oeste da Bahia, pelos bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CMBA) na terça-feira (24). A ação faz parte da Operação Florestal 2024, que foca em extinguir o fogo nas florestas baianas.

As cidades de Muquém do São Francisco, Luís Eduardo Magalhães, Barra, Pilão Arcado, Sobradinho, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Vitória da Conquista e Barra do Choça também estão recebendo a operação, com equipes combatendo incêndios nas florestas dos municípios.