Bombeiros combatem incêndio florestal no interior da Bahia

Ação faz parte da Operação Florestal, no Oeste baiano

Um incêndio florestal atingiu às margens do Rio Grande, em Angical, no Extremo Oeste da Bahia. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) conteve as chamas neste domingo (27). >

O CBMBA orienta as pessoas que, caso percebam algum princípio de incêndio florestal, devem entrar em contato com o CBMBA por meio do número 193, ou com o Inema, através dos contatos (71) 3510-0607 e 0800 071 1400. Podem ainda informar às secretarias de meio ambiente de seus municípios, para que estas possam acionar o CBMBA. O importante é reportar a ocorrência dos incêndios, para que as ações minimizem os impactos causados por esse desastre. >