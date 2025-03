MORRO DO CRISTO

Bombeiros retomam buscas por vendedor que desapareceu no mar da Barra

Homem estava trabalhando como vendedor ambulante em frente ao camarote Planeta Band quando entrou no mar e não conseguiu voltar para a areia



Wladmir Pinheiro

Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2025 às 11:36

Bombeiros orientam banhistas que entram no mar da Barra Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Militares do Corpo de Bombeiros retomaram nesta terça-feira (4) as buscas ao homem que desapareceu depois de entrar no mar da Barra, em Salvador. O homem, de 43 anos, que não teve a identidade divulgada, desapareceu no trecho próximo ao Morro do Cristo, entre a noite de domingo (2) e a madrugada de segunda-feira (3).>

De acordo com testemunhas, o homem estava trabalhando como vendedor ambulante em frente ao camarote Planeta Band quando entrou no mar e não conseguiu voltar para a areia. >

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem uma varredura na região para tentar localizá-lo. As buscas foram iniciadas na manhã de segunda, quando a corporação foi acionada para realizar as primeiras diligências.>