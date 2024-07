PROJETO SOCIAL

'Bora Bahêa Meu Bairro' vai contemplar 1.320 crianças e adolescentes até o final de 2024

Ação visa a instalação de escolinhas de futebol do Bahia em 11 campos de Salvador, que serão administrados pelo clube

Gilberto Barbosa

Publicado em 8 de julho de 2024 às 16:34

Arena da Rocinha foi contemplada com projeto "Bora Bahêa Meu Bairro" Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

O projeto “Bora Bahêa Meu Bairro” (BBMB) vai contemplar até 1.320 crianças e adolescentes até o final do ano. A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura de Salvador e o Bahia SAF, onde o município cede a administração de 11 campos para o clube de futebol. Até o momento, o BBMB já foi iniciado nos bairros do Candeal, Vale das Pedrinhas e IAPI, atendendo 120 crianças por região.

Na parceria, a prefeitura fica responsável pela reforma dos campos e repassa a administração ao Bahia, que contrata os monitores responsáveis por acompanhar as crianças nas aulas. Os alunos recebem todo o material necessário para as atividades, como uniformes e lanches e devem comprovar a frequência escolar, além de ser necessário estar com as vacinas em dia.

"Esse é um dos nossos projetos favoritos porque nos permite devolver para a cidade todo o carinho que recebemos em forma de oportunidades no futebol. O futebol toca vidas e essa parceria nos permite almejar voos mais altos e atender mais crianças com o projeto", disse o CEO do Bahia SAF, Raul Aguirre.

Segundo o diretor de operações e relações institucionais do Bahia, Vitor Ferraz, a expectativa é que os 11 campos previstos no projeto sejam contemplados até o final do ano. No momento, não há previsão de quais bairros abrigarão a ação, mas a ideia é que o BBMB chegue em todas as Prefeituras-Bairro de Salvador.

Ainda segundo Vitor, o clube foi procurado por prefeituras do interior do estado, que demonstraram interesse em viabilizar a implantação da iniciativa em outros municípios. "A gente entende que o Bahia, pela força que tem, pela capacidade de entrar nessas comunidades e dialogar com as pessoas pode levar uma mensagem de esperança e de transformação social", afirmou.

Todo o ecossistema em torno do projeto será formado por pessoas da comunidade. No mês de junho, os monitores do projeto receberam um treinamento de equipes das cidades de Manchester (Inglaterra) e Nova Iorque (Estados Unidos), além de receber um certificado assinado pelos treinadores Rogério Ceni, do Bahia e Pep Guardiola, do Manchester City.

“A nossa equipe de captação já tem observado essas crianças e o trabalho desenvolvido nos campos. Esse processo de treinamento envolveu tanto as pessoas das nossas divisões de base quanto os instrutores locais. É uma parte do diálogo entre o projeto e o clube que envolve também interações com jogos entre as nossas divisões de base e os times dos bairros”, explicou Vitor.

A inscrição no projeto é feita através dos monitores locais, responsáveis pela entrega das fichas. Quem tiver interesse, deve procurar um professor da escolinha do Bahia na sua região e entregar uma foto 3x4, xerox da certidão de nascimento, documento com foto da criança e de um responsável, comprovante de matrícula escolar, atestado de frequência escolar e carteira de vacinação em dia. Após a entrega, o jovem começa a participar dos treinos, cujas vagas serão priorizadas para as crianças que moram nas imediações dos campos, independente de desempenho esportivo.

“Esse é um projeto que visa promover a transformação na vida das crianças e das comunidades que elas estão inseridas. Ainda assim, há a possibilidade de olharmos com mais cuidado para as crianças que demonstrarem uma maior desenvoltura com o futebol. Essa é uma dinâmica que vai acontecer de forma bem natural, onde as nossas equipes de captação já têm observado essas crianças para quem sabe elas possam integrar as nossas categorias de base”, finalizou Vitor.