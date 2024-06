BORA BAHÊA MEU BAIRRO

A um passo do sonho: campo de futebol do IAPI terá escolinha do Bahia

A expectativa é que o tricolor seja responsável por cuidar de 11 campos na capital

Gilberto Barbosa

Publicado em 6 de junho de 2024 às 19:37

Arena da Rocinha foi contemplada com projeto "Bora Bahêa Meu Bairro" Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Em vários bairros da capital baiana, crianças acalentam o sonho de, um dia, ouvir seus nomes gritados pelos torcedores em arquibancadas de estádios de futebol. No IAPI, a concretização desse sonho está mais perto. Nesta quinta (6), o Esporte Clube Bahia SAF e a prefeitura de Salvador lançaram mais uma etapa do projeto "Bora Bahêa Meu Bairro".

O lançamento ocorreu na Arena da Rocinha, onde ficará o terceiro campo administrado pelo Bahia na capital. Ao todo, 120 crianças poderão fazer parte da escola de futebol do clube. Até o momento, quase 400 crianças são beneficiadas pelo programa, lançado em janeiro no Candeal e Vale das Pedrinhas.

Na parceria, a prefeitura fica responsável pela reforma dos campos e repassa a administração ao Bahia, que contrata os monitores responsáveis por acompanhar as crianças nas aulas. Os alunos recebem todo o material necessário para as atividades, como uniformes, chuteiras e lanches.

Cerca de 120 jovens serão atendidos em cada um dos 11 campos a serem geridos pelo tricolor baiano na capital, contemplando mais de 1.300 alunos quando todos os espaços estiverem implementados. Ainda não há uma data definida para a entrega dos demais oito campos, mas já se sabe que serão nas prefeituras-bairro restantes. Os alunos participantes deverão comprovar a frequência escolar e estar com as vacinas em dia.

"Essa é uma parceria importante e que impacta toda a comunidade. Poder fazer uma escolinha do Bahia é uma porta de entrada para que novos talentos cheguem em um clube de futebol. Esse já é um primeiro grande passo”, afirmou o prefeito Bruno Reis.

"Bora Bahêa Meu Bairro" é lançado no IAPI Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

De acordo com o diretor de operações e relações institucionais do Bahia SAF Vitor Ferraz, o programa é um meio encontrado pela agremiação para retribuir o carinho da torcida e da cidade de Salvador.

“Fazer isso através do futebol vai ao encontro do que o Bahia acredita. O esporte é um mecanismo de educação, de disciplina, de oferecer a meninos e meninas uma via alternativa para que alguns deles se profissionalizem e que aqueles que tiverem outras opções e caminhos profissionais, possam extrair valores importantes que o futebol consegue transmitir”, explicou.

Antes do lançamento oficial, as crianças atendidas pelas escolinhas disputaram uma partida contra a equipe sub-9 do Bahia. Todo o ecossistema em torno do projeto será formado por pessoas da comunidade. Raul Aguirre, CEO do Bahia SAF, que gere o futebol do tricolor baiano, anunciou que uma equipe virá da cidade de Manchester, na Inglaterra, para fazer um treinamento com os monitores.

“A gente tenta ajudar e devolver um pouquinho do carinho que recebemos da torcida e do povo de Salvador. Nós estamos atingindo quase 400 crianças com esse projeto após a inauguração desse campo. Esperamos continuar essa parceria, procurando novos campos, mais crianças e que possamos continuar ajudando”, afirmou durante o discurso.

Para o presidente da associação Esporte Clube Bahia Emerson Ferretti, o projeto mantém uma tradição de campanhas do clube voltadas para a ação social, iniciadas na gestão anterior.

“O Bahia foi o primeiro clube que acordou para a importância social do futebol, foi o primeiro clube a fazer campanhas que transformam e impactam a vida das pessoas. Esse projeto é muito relevante para a comunidade, porque além da transformação social, o esporte é uma atividade econômica que emprega milhares de pessoas e a gente precisa ter um olho muito especial para isso”, disse no evento.

A Arena da Rocinha é o primeiro campo repassado para o Bahia após patrocínio da refinaria Acelen, que já investe no futebol profissional do tricolor e ajudará a custear a manutenção dos espaços.

“A gente está com o Bahia há três anos e, desde o começo, nós queríamos transformar a vida das pessoas. Essa é uma evolução dessa parceria, trazendo para o campo e mudando de fato a vida das crianças que terão a oportunidade de jogar futebol de um jeito mais organizado, estimulando a educação, crescimento e formação dessas pessoas”, contou Claudia Barros, diretora de comunicação da empresa.

A inscrição no projeto é feita através dos monitores locais, responsáveis pela entrega das fichas. Quem tiver interesse, deve procurar um professor da escolinha do Bahia na sua região e entregar uma foto 3x4, xerox da certidão de nascimento, documento com foto da criança e de um responsável, comprovante de matrícula escolar, atestado de frequência escolar e carteira de vacinação em dia. Após a entrega, o jovem começa a participar dos treinos, cujas vagas serão priorizadas para as crianças que moram nas imediações dos campos, independente de desempenho esportivo.

120 crianças e adolescentes serão beneficiados com o projeto Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Outros esportes e parceria com o Vitória

A notícia é boa para os amantes de futebol, mas também tem novidade vindo aí para os fãs de outros esportes. No evento, Bruno Reis detalhou o andamento da parceria com a associação Esporte Clube Bahia, que cuida das outras modalidades esportivas do clube. O acordo consiste na construção de um Centro de Treinamento Olímpico, localizado na Cidade Baixa.

"Nós locamos o espaço e o Bahia nos passou o projeto conceitual que eles tinham, indicando a divisão dos espaços de quadras de vôlei, basquete e outras modalidades esportivas. Estamos concluindo o projeto executivo para começar a obra com o orçamento e com o valor das intervenções vamos decidir qual caminho seguimos para a construção. A gestão será entregue ao Bahia, onde a prefeitura assume o aluguel e o clube assume os instrutores, material, fardamento, além dos lanches. Esperamos concluir essa etapa na semana que vem”, explicou.

Emerson Ferretti explica que o processo ainda está em fase inicial, mas que o clube espera assumir o espaço ainda em 2024. “O projeto ainda está na fase de criação da casa, com a adequação e reforma do espaço. Temos um estudo de viabilidade feito, das modalidades que serão iniciadas, mas ainda não anunciamos porque isso depende de o local estar pronto”, afirmou.

Além do Bahia, a prefeitura fará uma parceria com o Vitória, a partir da administração do Parque Socioambiental de Canabrava, que ficará nas imediações do Barradão. Segundo o prefeito, o local também contará com um espaço destinado à prática esportiva.