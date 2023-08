Bracell abre inscrição para programa de trainee com remuneração de até R$ 7.300

A Bracell abriu inscrições para seu Programa de Trainee 2024. Podem participar os candidatos que concluíram a graduação a partir de dezembro de 2021 ou que irão realizar colação de grau até dezembro de 2023. São 40 vagas disponíveis na companhia, com remuneração de R$ 7.300. Os candidatos devem ter interesse em atuar nas operações industriais, florestais, logísticas e administrativas. Entre os requisitos necessários estão: habilidade de se comunicar em inglês, disponibilidade para trabalhar 100% presencial e viajar.

As oportunidades disponíveis são para atuação nas localidades de operação da empresa na Bahia (nas cidades de Camaçari, Alagoinhas e Entre Rios), em São Paulo (Lençóis Paulista, São Paulo e Santos) e no Mato Grosso do Sul (Água Clara).