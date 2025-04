SUSTENTABILIDADE

Braskem apresenta ao mercado resinas recicladas para o segmento de eletrodomésticos

As resinas exclusivas para o setor já estão em uso por grandes marcas, como a Mondial, contribuindo na otimização de processos e no alcance das metas de sustentabilidade

Donaldson Gomes

Publicado em 22 de abril de 2025 às 18:02

Petroquímica investe na produção de resinas recicladas Crédito: Divulgação

A Braskem apresenta apresenta ao mercado resinas recicladas pós-consumo (PCR) voltadas para aplicações do setor de eletrodomésticos. O portfólio exclusivo, vendido sob a marca Wenew, tem seis grades de polipropileno reciclado com produtos específicos para ser usado em refrigeração, lavanderia, eletroportáteis e equipamentos de áudio, por meio de resinas que oferecem alta precisão de segurança e resistência. >

O desenvolvimento desta frente teve início em 2020 e já resultou em uma recuperação superior a 10 mil toneladas de resíduos, o equivalente a mais de 130 milhões de embalagens. “Por meio da marca Wenew, buscamos alavancar ainda mais o conceito de economia circular dentro da cadeia produtiva da química e do plástico. E a utilização das resinas recicladas desta linha permitiu também a diminuição de 6.375 toneladas de CO2e na atmosfera”, diz Pier Pesce, gerente de desenvolvimento de negócios para Economia Circular da Braskem na América do Sul. >

Atualmente, várias empresas do segmento de eletrodomésticos já buscam as soluções de resinas recicladas pós-consumo para otimizar produções e atingir seus objetivos de sustentabilidade. Segundo o Índice de Reciclagem Mecânica de Plásticos Pós-Consumo no Brasil, promovido pelo Movimento Plástico Transforma e realizado pela MaxiQuim, a venda de PCR para o setor de eletroeletrônicos e eletrodomésticos aumentou 19%, alcançando a marca de 37 mil toneladas em 2023. E a Mondial é um exemplo de empresa que tem aderido ao uso de resinas PCR. “O novo portfólio traz um impacto positivo significativo para o mercado como um todo. Acredito que será cada vez maior o posicionamento das empresas e indústrias nesta frente de desenvolvimento sustentável”, afirma Pesce.>

Em busca de sustentabilidade>

A Mondial começou seu processo de uso do PCR Wenew, em 2022, para garantir mais sustentabilidade aos produtos, reduzir a pegada de CO2 e otimizar a produção. Com bons resultados, a marca ampliou o uso das resinas e, recentemente, concretizou a presença de um desses lançamentos em caixas de som. “A parceria com a Braskem foi essencial para avançar na questão da sustentabilidade dos nossos produtos. A nova resina trouxe características técnicas de performance e resistência que melhoraram a qualidade das nossas caixas de som”, diz Jacques Ivo Krause da Mondial.>

Além disso, estima-se que a resina utilizada pela empresa reduz em mais de 20% a pegada de carbono em comparação às resinas de origem fóssil. E o seu desenvolvimento só foi possível graças ao empenho da Braskem com criteriosos testes e acompanhamento direto no cliente durante as aplicações. “A companhia sempre oferece suporte técnico durante todo processo de homologação e customização das soluções por aplicação. Temos alta proximidade para garantir boa implementação e qualidade dos nossos produtos”, ressalta Pesce.>