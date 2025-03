TRANSPORTE

BRT de Salvador amplia o número de mulheres motoristas

As novas contratadas serão responsáveis por comandar os ônibus do modal

Gilberto Barbosa

Publicado em 7 de março de 2025 às 19:32

BRT passa a ter quatro mulheres no comando dos ônibus Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

O BRT de Salvador anunciou a contratação de mais duas mulheres para dirigirem os ônibus do modal. São elas: Elenilda Barros e Sandra Lima. As duas novas motoristas se juntam a Ilmara Sales e Carla Patrícia Maltez, que foram as primeiras mulheres contratadas pelo BRT, no último mês de agosto. >

Para celebrar as contratações, a Prefeitura realizou um evento na Estação Pituba. Sandra e Elenilda celebraram as contratações e comentaram sobre a importância do aumento de mulheres no comando dos veículos. >

“Para mim, é muito relevante ver que estão mostrando que nós, mulheres, temos potencial. Temos capacidade de exercer funções predominantemente masculinas e estamos mostrando isso para a sociedade. Vejo isso como um reconhecimento não apenas por sermos mulheres, mas pelo nosso profissionalismo e pela nossa capacidade de mostrar que também somos capazes”, ressaltou Sandra. >

“Achei excelente essa ação da Prefeitura de Salvador em valorizar as mulheres. É importante sermos reconhecidas em meio a tanta desigualdade”, disse Elenilda. >

Novas contratadas do BRT Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A contratação ocorreu através do programa Mulheres no Volante, realizado pelas secretarias municipais de Mobilidade (Semob) e de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). A ação tem o objetivo de aumentar a participação feminina no mercado de trabalho. >

Presente no evento, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) comentou sobre o impacto do programa na inserção de mulheres no mercado. “Estou muito feliz por a Prefeitura poder proporcionar essa inserção profissional às mulheres, mas, sobretudo, dar acesso a ambientes e oportunidades que talvez elas não tivessem ou que demorariam muito para conquistar. Nosso objetivo é, de fato, promover a inclusão e integrar mais mulheres no volante e onde elas quiserem” >

Através do programa, por exemplo, as participantes são capacitadas para que possam adquirir a carteira de habilitação A, B, C ou D ou mesmo mudar de categoria – a Prefeitura oferece desde o curso até o laudo. A administração municipal também procura oferecer oportunidades de contratação para as mulheres que conseguem obter a carteira. >

“Esta ação tem o cuidado de não apenas limitar as possibilidades de mulheres dirigindo veículos, mas também buscar expandir essas oportunidades em toda a cadeia produtiva do transporte. Atualmente, temos mulheres trabalhando com manutenção de ar-condicionado nas empresas, além de reparos mecânicos. Nosso objetivo é multiplicar a presença feminina, permitindo que elas se apropriem das vagas oferecidas pelo segmento”, afirmou o titular da Semob, Pablo Souza. >