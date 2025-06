CRIME

Suspeito morre em tiroteio entre bonde de traficantes e PMs no Curuzu

Criminoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes acabou na morte de um suspeito no bairro do Curuzu, em Salvador, na noite de domingo (15). O caso foi registrado na Rua Contenda, onde, de acordo com fontes policiais, um bonde com ao menos 10 traficantes circulava armado. Com a aproximação dos policiais, os criminosos começaram a atirar e houve revide da parte dos PMs. >