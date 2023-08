Bruno Reis anuncia nova rodada do CredSalvador; programa já emprestou R$ 21 milhões

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta quarta-feira (30) uma nova rodada do programa CredSalvador, durante o Fórum do Comércio 2023, realizado pelo sistema Fecomércio e Sebrae. Segundo o prefeito, Salvador tem saldo positivo de 70 mil empregos gerados desde 2021, considerando dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



“Em 2021, mesmo com a situação crítica da pandemia, nós tivemos um saldo de 32 mil empregos e em 2022 foram 33 mil novos empregos. E agora, como só saiu o Caged do primeiro trimestre, foram mais de cinco mil empregos. Então, só na nossa gestão, nesses mais de dois anos, nós temos um saldo positivo de 70 mil empregos positivos em Salvador”, afirmou Bruno.