Burger King e MP firmam parceria para corrigir irregularidades em loja de Salvador

Inconformidades relacionadas às condições sanitárias foram constatadas pela Vigilância Sanitária após uma inspeção no local

Da Redação

Publicado em 19 de julho de 2024 às 11:08

Burger King Crédito: Shutterstock

O Ministério Público estadual firmou na última quarta-feira (17) um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a empresa ZAMP, operadora dos restaurantes Burger King no Brasil, para a correção de irregularidades identificadas na filial do Burger King no bairro da Federação, em Salvador.

De acordo com o documento, de autoria da promotora de Justiça Joseane Suzart, os exaustores do estabelecimento estavam causando poluição sonora e atmosférica. Além disso, inconformidades relacionadas às condições sanitárias foram constatadas pela Vigilância Sanitária após uma inspeção no local.

No TAC, a empresa se comprometeu a cumprir a legislação vigente no que diz respeito ao combate à poluição sonora, às condições sanitárias e de segurança. Para isso, a ZAMP assumiu o compromisso de adequar a estrutura da filial do Burger King no bairro da Federação para que sejam respeitados os níveis máximos de sons e ruídos estabelecidos na Lei Municipal de Salvador nº 5.354/98 e para que a fumaça do preparo dos alimentos não seja direcionada aos imóveis vizinhos.