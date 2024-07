TIROTEIO

Quatro homens são mortos a tiros em confronto com a polícia em Camaçari

A polícia ainda apreendeu três revólveres calibre 38 com sete munições do mesmo calibre, uma submetralhadora 9mm com oito munições do mesmo calibre, 428 pinos de cocaína, 74 porções de maconha, 36 pinos de substância K9, 49 pedras de crack e uma balança digital.