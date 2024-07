INSTABILIDADE

Sem acesso ao app após apagão cibernético, clientes do Bradesco vão às agências para realizar operações

Banco está entre as quatro instituições financeiras afetadas por apagão

Wendel de Novais

Publicado em 19 de julho de 2024 às 09:48

Agência do Bradesco Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O Banco Bradesco forma, ao lado do Pan, Neon e Next, as quatro instituições que apontaram problemas para que usuários conseguissem acessar e realizar operações por aplicativo devido ao apagão cibernético que afeta diversos países.. Em Salvador, na manhã desta sexta-feira (19), clientes vão às agências para conseguir realizar movimentações que fariam pelo APP.

Em sua maioria, quem se desloca para a "boca do caixa", como o comerciante Fernando Souza, 43 anos, está sem a facilidade que o Pix oferece. "Preciso fazer uma transferência para um fornecedor do meu mercado e, desde ontem à noite, o aplicativo estava fora do ar. Acordei e vim cedo para o caixa rápido pagar para não atrasar a entrega", diz.

Fernando estava na agência do banco da Avenida Sete logo às 8h30, assim como fez Rosalvo Santana, 64. Ele, que tem um neto estudando em São Paulo, afirmou que foi à agência para transferir uma ajuda de custo que manda mensalmente. Ao falar da ida presencial, justificou que queria se antecipar a qualquer problema.

"Eu vi o aplicativo instável ontem e continua assim hoje. Então, se amanhã estiver assim também, vai encher de gente precisando dos serviços. Eu posso mandar para ele até dia 20 porque ajuda pagar umas continhas. Para evitar fila e estresse, quis fazer isso logo hoje", explica.

Apesar do problema no aplicativo, o serviço de autoatendimento funciona normalmente nas agências em que a reportagem passou na manhã desta sexta. Além do autoatendimento, no entanto, outros serviços, feitos dentro das agências, não estão disponíveis por queda de sistema.

Na agência do Campo da Pólvora, às 9h30, uma funcionária informou aos clientes na fila que o sistema estava fora do ar e o problema se dá a nível nacional. Não há, inclusive, previsão de retorno. Outros bancos, como Caixa e Banco do Brasil, não passam pelo mesmo problema.

No aplicativo, o Bradesco colocou um aviso sobre o apagão. "Em virtude de um apagão cibernético global, alguns canais digitais do Bradesco apresentam indisponibilidade nesta manhã. Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente", diz a mensagem.