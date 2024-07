FALHA EM SOFTWARE

Apagão cibernético foi causado por falhas em serviços da Microsoft

No Brasil, serviços de bancos foram afetados

O apagão cibernético que atinge serviços no mundo todo, incluindo o Brasil, foi causado por uma falha na Microsoft. A informação foi confirmada pela empresa nesta sexta-feira (19). A falha impede a utilização de softwares e serviços da companhia e afeta empresas e usuários no mundo todo. "Estamos investigando um problema que impacta o acesso aos aplicativos do Microsoft 365 e a serviços", disse a companhia nas redes sociais.