NA SEGUNDA (11)

Burguer King vai recompensar participantes do Enem; saiba como

Quem comprovar que realizou o exame vai ganhar acompanhamentos

A rede de fast food Burger King vai recompensar os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 com uma porção de batata frita ou de anéis de cebola. A ação será realizada na segunda-feira (11). Para ganhar algum dos acompanhamentos, basta apresentar ao menos um dos cadernos da prova. A segunda etapa do exame será no domingo (10).