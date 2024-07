CARROS ELÉTRICOS

BYD oferecerá descontos para servidores públicos da Bahia

Empresa irá instalar três unidades fabris em Camaçari

Publicado em 11 de julho de 2024 às 12:41

BYD Retiro foi inaugurada nesta segunda (18) Crédito: Raquel Brito/CORREIO

A Build Your Dreams (BYD), empresa fabricante de automóveis, irá oferecer condições especiais na compra de carros elétricos e híbridos para servidores públicos estaduais, na Bahia. A ação acontece em parceria com o Governo do Estado e será oficializada nesta quinta-feira (11).

O governador Jerônimo Rodrigues, representantes da montadora chinesa, do Banco do Brasil e das secretarias da Fazenda e Administração, no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), estarão presente no ato.

A montadora irá instalar três unidades fabris no Complexo Industrial Automobilístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Na primeira etapa, a fábrica baiana será responsável por abastecer o mercado automotivo com três modelos, sendo o hatch Dolphin e o SUV Yuan Plus e o híbrido Song Plus.