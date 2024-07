ENCARECEU

Montadora BYD reajusta tabela de preços; veja novos valores

Em alguns modelos, o aumento foi de quase R$ 10 mil

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 09:04

BYD Crédito: Divulgação

Os carros da montadora chinesa BYD vão ficar mais caros. A empresa, segundo informações do Jornal do Carro, trouxe para o Brasil, no primeiro semestre, cerca de 60 mil carros híbridos e elétricos. Esse grande volume já foi parte da estratégia para driblar o aumento da alíquota do imposto de importação sobre veículos eletrificados, que sofreu novo aumento em 1º de julho.

Ainda de acordo com o Jornal do Carro, alguns modelos já iriam ficar mais caros, como é o caso do Dolphin Plus e do Yuan Plus. O site Mobiauto divulgou uma tabela com os novos valores de veículos da BYD que vazou na web.

Com a atualização dos preços, o BYD Dolphin saiu de R$ 149.800 para R$ 159.800 na sua versão de entrada GS, enquanto a versão Plus passou a custar R$ 184.800. O SUV Yuan Plus foi de R$ 229.800 para R$ 235.800. Enquanto o sedã Seal ficou R$ 3 mil mais caro, passando a custar R$ 299.800.

Confira os novos preços de todos os modelos

Dolphin Plus – de R$ 179.800 para R$ 184.800 (+ R$ 5 mil)

Dolphin GS – de R$ 149.800 para R$ 159.800 (+ R$ 10 mil)

Seal – de R$ 296.800 para R$ 299.800 (+ R$ 3 mil)

Yuan Plus – de R$ 229.800 par R$ 235.800 (+ R$ 6 mil)

Tan – de R$ 529.890 para R$ 536.800 (+ R$ 6.910)