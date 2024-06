NATUREZA

Caatinga é bioma predominante em 54% dos 417 municípios baianos, revela IBGE

Estado tem outras 174 cidades com predominância da Mata Atlântica

Da Redação

Publicado em 28 de junho de 2024 às 10:55

Caatinga Crédito: Gabriel Carvalho/Setur-BA

Com uma área de cerca de 564,8 mil quilômetros quadrados, a 5ª maior dentre os estados, e um total de 417 municípios, 4º maior quantitativo do país, a Bahia se estende por três dos seis biomas brasileiros. Mas é a Caatinga que predomina na maioria dos municípios baianos, ocupando a maior parte do território de 225 das 417 cidades, o que equivale a 54,0% do total. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O bioma Caatinga é exclusivamente brasileiro, localizado no Nordeste do país. Apresenta clima semiárido, com altas temperaturas e irregularidades nas chuvas. O nome “Caatinga” é de origem Tupi-Guarani e significa “mata branca”, o que caracteriza o aspecto da vegetação na estação seca, quando as folhas caem e apenas os troncos brancos e brilhosos das árvores e arbustos permanecem na paisagem seca.

O segundo bioma mais presente na Bahia é a Mata Atlântica, que predomina em 41,7% dos municípios do estado (ou 174), ao longo da costa.

Já o Cerrado é o bioma mais representativo em 18 cidades baianas (4,3% do total), quase todas localizadas no Oeste do estado.

No Brasil como um todo, a Mata Atlântica é o bioma mais presente, predominando em quase metade dos municípios (2.741 dos 5.570, ou 49,2% do total). Em seguida, estão a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia, o Pampa e o Pantanal, que predomina em apenas 9 municípios.

Embora cada município tenha seu bioma predominante, na Bahia 1 em cada 5 cidades está localizada em mais de um bioma, ou seja, é considerada interbioma: 89 das 417 ou 21,3% do total.

Duas dessas, Piripá e Tremedal, ambas no Centro-Sul baiano, abrigam os três biomas identificados no estado, Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado, nessa ordem de predominância. Elas fazem parte de um pequeno grupo de apenas quatro municípios brasileiros em condições semelhantes, que inclui ainda São João do Paraíso (MG), que também apresenta Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, e Cáceres (MT), onde se identificam Pantanal, Cerrado e Amazônia.

No Brasil, 82,7% dos municípios (4.607 dos 5.570) estão inseridos em um único bioma. O mesmo ocorre com 9 das 27 unidades da Federação: Acre, Amazonas, Roraima e Amapá, no bioma Amazônia; Ceará na Caatinga; Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina no bioma Mata Atlântica; e Distrito Federal no Cerrado.