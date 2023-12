Cabeça de homem é encontrada em frente a UPA de São Marcos

A cabeça de um homem foi encontrada na frente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos na manhã desta terça-feira (19). Imagens que circulam nas redes sociais mostram ela fincada em uma grade de metal.



O Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT-BA) está no local, mas não falou com a reportagem. Ainda não há informações de onde está o resto do corpo.



A Polícia Civil confirmou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado nesta manhã sobre o caso. Uma equipe foi até o local, expediu as guias para remoção e perícia e a 3ª Delegacia de Homicídios vai apurar o ocorrido.