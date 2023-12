Cabo da PM é cercado e tem pistola roubada no Vale das Pedrinhas

Um cabo da Polícia Militar teve a arma roubada por criminosos pouco depois de deixar a casa de parentes no Vale das Pedrinhas, na noite desta sexta (08). Ele estava numa moto, quando foi cercado por quatro homens armados, que levaram sua pistola ponto 380, de uso particular. O bairro faz parte do Complexo do Nordeste de Amaralina, controlado pela facção Comando Vermelho (CV), uma das maiores do estado, e que em novembro deste ano foi alvo de uma megaoperação da Secretaria de Segurança Pública (SSP/BA). O PM nada sofreu.