TURISTA

Cães farejadores ajudam na busca por romeiro desaparecido em cidade baiana

Mauro Lúcio da Silva, 55, foi visto pela última vez na sexta-feira (4)

Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2025 às 06:49

Mauro Lúcio é natural de Minas Gerais Crédito: Reprodução

As buscas por Mauro Lúcio da Silva, de 55 anos, continuam em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. Agora, com auxílio de animais da equipe de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Bresc). Natural de Viçosa, em Minas Gerais, Mauro realizava uma excursão religiosa com um grupo de pessoas e não voltou para o hotel onde estava hospedado. >

O 20º Batalhão de Bombeiros Militar deu início às buscas do domingo (7), quando foi informado do desaparecimento. Os militares percorreram o morro do Bom Jesus e seus arredores, lugar onde Mauro Lúcio teria ido. "O batalhão foi mobilizado diante da suspeita de que ele poderia estar no alto do morro, hipótese que, até o momento, não foi confirmada oficialmente", afirma. >

A Polícia Civil informou que a ocorrência do desaparecimento do turista foi registrada na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa, no sábado (5). "A unidade policial está realizando oitivas e diligências para esclarecer o caso, bem como localizar o homem", afirma.

>

Bom Jesus da Lapa é um dos destinos turísticos religiosos mais buscados no Brasil. Durante 10 dias de festa, em agosto, a romaria para a cidade atrai cerca de 1 milhão de fiéis - 15 vezes o número de moradores do município. >