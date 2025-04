BUSCAS

Romeiro de Minas Gerais desaparece durante excursão no interior da Bahia

Mauro Lúcio da Silva, 55, foi visto pela última vez na sexta-feira (4)

Maysa Polcri

Publicado em 8 de abril de 2025 às 06:51

Mauro Lúcio é natural de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Mauro Lúcio da Silva, de 55 anos, está desaparecido desde sexta-feira (4), em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. Natural de Viçosa, em Minas Gerais, Mauro realizava uma excursão religiosa com um grupo de pessoas e não voltou para o hotel onde estava hospedado. Bombeiros e voluntários fazem buscas na Gruta do Bom Jesus e trilhas de acesso ao santuário. >

O 20º Batalhão de Bombeiros Militar deu inicio às buscas do domingo (7). "Tão logo acionado, com o relato do desaparecimento de um integrante de excursão que não retornou ao hotel onde estava hospedado, o batalhão deslocou de imediato diversas equipes para o local", afirmou. >

Mauro Lúcio teria ido ao Morro do Bom Jesus, onde a procura por ele teve início, sozinho, por volta das 17 horas. A Polícia Civil informou que a ocorrência do desaparecimento do turista foi registrada na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa, no sábado (5). >

"A unidade policial está realizando oitivas e diligências para esclarecer o caso, bem como localizar o homem", afirma a polícia. >

Bom Jesus da Lapa é um dos destinos turísticos religiosos mais buscados no Brasil. Durante 10 dias de festa, em agosto, a romaria para a cidade atrai cerca de 1 milhão de fiéis - 15 vezes o número de moradores do município. >