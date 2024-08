APAGÃO AÉREO

Com a terceira maior romaria do Brasil, Bom Jesus da Lapa sofre com falta de voos comerciais

Secretário de Cultura e Turismo da cidade, Hamilton Duda, diz que ausência de voos comerciais dificulta a chegada de turistas

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 19:48

Romaria em Bom Jesus da Lapa Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

Responsável por sediar uma das principais romarias do Brasil, Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, tem um aeroporto regional que opera apenas com voos particulares. A ausência de voos comerciais, inclusive, impede o desenvolvimento econômico do município, segundo o secretário de Cultura e Turismo da cidade, Hamilton Duda.

“Dificulta o desenvolvimento da cidade porque reprime a vinda de mais turistas, inclusive de outros países”, disse. Segundo ele, há um diálogo com o governo do estado para uma possível ampliação, mas “depende muito das companhias aéreas”.

Gerido pelo governo estadual, o aeroporto possui estrutura para funcionar com voos regulares diurno e noturno. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), "a questão da oferta de voos regulares nos equipamentos aeroviários depende do interesse das companhias aéreas e da movimentação total de passageiros.”

Romaria

Atualmente, a romaria de Bom Jesus da Lapa é a terceira maior do país, atrás apenas de Aparecida (SP) e de Juazeiro (CE). O reitor do Santuário Bom Jesus da Lapa, padre Roque Silva, contou que a programação é de cinco missas por dia, terço da misericórdia e novenário. A festa completou 333 anos em 2024.