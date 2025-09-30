SAÚDE BUCAL

Café e vinho escurecem os dentes? Dentista explica como evitar manchas e cáries

Dentista Amine Senhorinho compartilha dicas para proteger seu sorriso dos efeitos das bebidas pigmentadas

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:50

Consumo não precisa ser eliminado, mas sim equilibrado e acompanhado de higiene adequada Crédito: Freepik

O hábito de tomar café logo cedo ou apreciar uma taça de vinho no fim do dia é comum entre os brasileiros. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em 2024 o país atingiu a marca de 839 xícaras por pessoa ao ano, reforçando a força cultural dessa bebida no dia a dia. Contudo, o que muitos não sabem é que o consumo frequente de café e vinho pode provocar manchas nos dentes e favorecer o aparecimento de cáries.

De acordo com a dentista Amine Senhorinho, mestre em ortodontia e especialista em DTM, Radiologia e Harmonização Facial, o consumo não precisa ser eliminado, mas sim equilibrado e acompanhado de higiene adequada. “Café, vinho, chás escuros e refrigerantes possuem pigmentos que se fixam com mais facilidade quando há acúmulo de placa. Além da questão estética, esse cenário aumenta o risco de desmineralização e de desenvolvimento de cáries. A prevenção está em manter uma rotina correta de escovação, uso do fio dental e visitas regulares ao dentista”, orienta.

Amine frisa que pacientes com bruxismo ou alterações na articulação temporomandibular (ATM/DTM) devem ter atenção redobrada. “O desgaste provocado pelo apertamento dentário deixa o esmalte mais poroso, o que facilita a fixação de pigmentos e acelera a sensibilidade dental”, alerta a especialista.

Como reduzir os danos

Escovar os dentes cerca de 30 minutos após o consumo;

Usar canudos em líquidos frios para diminuir o contato direto com o esmalte;

Optar por enxaguantes bucais sem álcool, que limpam sem agredir os tecidos;