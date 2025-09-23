VANDALISMO

Ambulância é apedrejada quando seguia para atender paciente na zona rural de Serrinha

Veículo foi apedrejado às margens da BR-116

Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:50

Ambulância é apedrejada em Serrinha Crédito: Prefeitura de Serrinha

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi apedrejada às margens da BR-116, na noite do último domingo (21), quando seguia para realizar um atendimento na zonal rural de Serrinha, no centro norte da Bahia.



A Prefeitura de Serrinha informou que a ambulância foi atingida por diversas pedras. Um técnico de enfermagem sofreu ferimentos leves. Após o ataque, a equipe teve que retornar ao centro da cidade e não conseguiu realizar o atendimento na zona rural.

O veículo danificado foi retirado temporariamente de operação, o que impactará no atendimento de emergências na cidade. O crime foi registrado em delegacia. Em nota oficial, a Prefeitura de Serrinha repudiou o ato de vandalismo. "Atos como este não apenas atrasam o trabalho da saúde, mas atentam contra a vida. A Prefeitura de Serrinha não compactua e não tolerará práticas criminosas que ameacem o bem-estar da população", diz trecho do comunicado. (Veja nota completa abaixo).

De acordo com a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha) apura a autoria do crime. Diligências são realizadas para esclarecer o caso.

Nota da Prefeitura de Serrinha

"A Prefeitura Municipal de Serrinha, através da Secretaria de Saúde, manifesta indignação e repúdio absoluto ao ato criminoso e covarde praticado contra uma ambulância do SAMU, na noite do dia 21 de setembro de 2025, às margens da BR-116, em direção a uma comunidade na zona rural de Serrinha.

Trata-se de um crime grave de vandalismo e depredação de patrimônio público, que colocou em risco a vida dos profissionais de saúde e prejudica diretamente a população que depende do serviço de emergência. O veículo danificado será temporariamente retirado de operação para reparos, causando impacto no atendimento às ocorrências urgentes.

Reafirmamos que destruir patrimônio público é crime previsto no Código Penal Brasileiro (artigos 163 e 265). O fato foi devidamente registrado no Boletim de Ocorrência nº 00722991/2025, e exigimos que os responsáveis sejam identificados e punidos na forma da lei.