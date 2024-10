DIA DE CÃO

Calor de matar: entenda por que há diferença de temperatura em bairros de Salvador

Capital baiana registrou mais de 34°C na terça-feira (29)

O calor de Salvador não é novidade para os soteropolitanos, mas as altas temperaturas afetam mais uns do que outros. A capital baiana registrou 34,3 °C na terça-feira (29), e o CORREIO obteve um mapa de calor exclusivo que mostra os bairros mais quentes da cidade. Entre os motivos para a variação de temperatura nas regiões do município, a urbanização se destaca como a principal causa. Nesta quarta-feira (30), Salvador registrou uma máxima de 33,2 Cº, conforme dados da Defesa Civil (Codesal).