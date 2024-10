RANKING EXCLUSIVO

Mapa do calor: veja os bairros mais quentes de Salvador

Capital baiana registrou mais de 34°C na terça-feira (29)

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 10:00

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

A temperatura de Salvador está subindo, mas, mais para alguns do que para outros. A capital baiana bateu 34.3°C na terça-feira (29) e um mapa do calor, obtido com exclusividade pelo CORREIO, revela os bairros que registram as temperaturas mais elevadas na cidade (confira a lista abaixo).

O recorde do dia foi registrado na região da Base Naval de Aratu, localizada em São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Em seguida, aparecem Coutos (33.3°C), a Ilha do Bom Jesus dos Passos (32.7°C) - fica na Baía de Todos-os-Santos, entre Madre de Deus e Frades - e Itapuã (32.1°C). Os dados têm como base os registros das estações metereológicas da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Ondina (31.9°C), Barro Duro até Fundac - em Matatu de Brotas - teve 30,9°C. Já Praia do Flamengo até Parque das Dunas e Valéria marcaram 30.4°C. Os bairros menos quentes foram Cabula, Barra e Canabrava. A menor temperatura do dia foi 27.1°C.

Confira o ranking na íntegra:

Base Naval de Aratu: 34,3°C

Coutos - Escolab: 33,3°C

Ilha Bom Jesus dos Passos - EM Bom Jesus: 32,7°C

Itapuã - UBS: 32,1°C

Ondina: 31,9°C

Barro Duro - Fundac: 30,9°C

Praia do Flamengo - Parque das Dunas: 30,4°C

Valéria - Embasa: 30,4°C

Cabula: 30,2°C

Barra - Vila Naval: 29,6°C

Canabrava - Barradão: 27,1°C

Brasil chegou a 41.6°C

A temperatura mais alta do Brasil foi em Boa Vista (RR), com 41.6°C. Em seguida, aparecem Bom Jesus do Piauí (PI), com 40.5°C, Castelo do Piauí (PI), com 39.8°C, e Campo Maior (PI), 39.7°C.

Na Bahia, Formosa do Rio Preto bateu 38.7°C e entrou na lista das 15 mais quentes do país, Barra (38.2°C), Ibotirama (37.9°C) e Barreiras (37.5°C) foram as mais quentes.