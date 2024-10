VEM VERÃO

Salvador registra 34°C pelo segundo dia consecutivo: 'Insuportável'

Temperatura mais alta do Brasil foi em Boa Vista (RR), com 41.6°C

Da Redação

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 08:40

Praia de Amaralina teve paredão e churrasco Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Os termômetros de Salvador voltaram a bater 34°C e, na terça-feira (29), superaram o marco. O registro foi de 34.3°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O ponto mais alto foi na região do Rádio Farol, em Mussurunga, perto do Aeroporto a estimativa foi de 28.9°C e, em outros bairros, a média foi igual a 31.9°C.

A solução tem sido recorrer ao ar-condicionado. "Todo dia tendo que ligar", reclamou um morador nas redes sociais. Outra opção é o ventilador, mas há quem reclame que até "o vento do ventilador está quente". "Insuportável", diz um desabafo no X/Twitter.

É o segundo dia consecutivo em que a capital bate 34°C, antes mesmo da chegada do Verão. A previsão do tempo ainda apontava uma temperatura máxima de 32°C nesta semana, conforme dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Brasil chegou a 41.6°C

A temperatura mais alta do Brasil foi em Boa Vista (RR), com 41.6°C. Em seguida, aparecem Bom Jesus do Piauí (PI), com 40.5°C, Castelo do Piauí (PI), com 39.8°C, e Campo Maior (PI), 39.7°C.

Na Bahia, Formosa do Rio Preto bateu 38.7°C e entrou na lista das 15 mais quentes do país, Barra (38.2°C), Ibotirama (37.9°C) e Barreiras (37.5°C) foram as mais quentes.