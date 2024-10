QUENTE DEMAIS

Salvador registra 34°C e moradores reclamam: 'Abriram as portas do inferno'

Apesar do número, capital baiana não está nem entre as 150 com maiores temperaturas no Brasil

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 07:46

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

O verão está chegando e já há sinais. Salvador superou a previsão de temperatura e bateu 34°C na segunda-feira (28), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O esperado era uma média entre 23°C e 32°C.

O calor, comum nessa época do ano, tem causado reclamações do moradores. "Abriram as portas do inferno", disse um residente, nas redes sociais. A temperatura, inclusive, foi causa de protestos até pela noite. "Impossível ser feliz dormindo nesse calor", escreveu. "Tá fazendo Sol agora pela noite?", ironizou outro.

Apesar do índice, a capital baiana não está na lista das 150 cidades do Brasil com as maiores temperaturas do país. Salvador aparece na 175°. Formosa do Rio Preto, no Extremo Oeste, teve a temperatura mais alta na Bahia, com 38,8°C, e ocupou a 15° colocação. Ibotirama (38.2°C) e Barra (38.1°C) ainda estão entre os 20 municípios mais quentes.

No Brasil, a maior temperatura foi 40.6°C em Boa Vista (RR), seguindo em Bom Jesus do Piauí (PI), com 40.3°C, e Campo Maior (40.1°C).