TÁ QUENTE AÍ?

Salvador supera previsão e bate 32,5°C; veja ranking de calor

Maior temperatura no estado foi registrada em Formosa do Rio Preto, com 38°C

Esther Morais

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 07:28

Salvador, Bahia Crédito: Reprodução I Freepik

A sensação de que Salvador está cada vez mais quente é real. A capital baiana superou a estimativa da previsão do tempo e registrou 32,5°C na quarta-feira (24). Com o verão cada vez mais próximo, a expectativa é que as temperaturas aumentem.

Apesar do registro, a cidade está na 323° colocação do ranking de calor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Bahia, as cidades com as maiores temperaturas nas últimas 24h são: Formosa do Rio Preto, com 38°C, Barra, 37.5°C, e Ibotirama, 36.9°C. Nenhum município baiano está entre os 10 mais quentes e não há registro de onda de calor no país.

No Brasil, a temperatura mais alta foi 40.8°C, em Bom Jesus do Piauí (PI), Peixe (TO), com 39.4°C, e São João do Piauí (PI), 39.2°C.

Em setembro, a cidade de Formosa do Rio Preto, no extremo oeste, registrou a temperatura mais alta da Bahia no ano. Os termômetros chegaram a bater 39.8°C e o município entrou no ranking das 50 cidades com as maiores temperaturas do Brasil, ocupando a 36° posição. O valor se iguala ao recorde de 2024, registrado em Ribeira do Amparo durante o verão.

Confira previsão do tempo para Salvador

A previsão de temperatura máxima para Salvador é de 31°C, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A mínima é de 23°C e há baixa chance de chuvas, com variação entre 10% e 30% nesta semana. Ao longo dos dias, uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável.