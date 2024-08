VAI PARA O SENADO

Câmara dos deputados aprova Projeto de Lei que torna Carnaval de Salvador uma manifestação da cultura nacional

Com a aprovação na CCJ, o texto segue agora para análise do Senado. Caso seja aprovado, o projeto se tornará uma lei federal, consagrando oficialmente o Carnaval de Salvador como uma manifestação cultural nacional.

O PL reafirma a importância do Carnaval baiano no cenário cultural brasileiro e mundial, destacando-o como um dos maiores e mais autênticos símbolos da diversidade e riqueza cultural do Brasil. A autoria do projeto é da deputada federal Alice Portugal.