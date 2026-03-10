Câmara dos Deputados aprova projeto que torna Salvador capital federal uma vez ao ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 10 de março de 2026 às 19:34
O plenário da Câmara Federal aprovou nesta terça-feira (10) o projeto de lei que prevê a transferência simbólica da sede do Governo Federal para Salvador, sempre no dia 2 de julho de cada ano. A data é marcada pela celebração da Independência da Bahia, marco da consolidação da Independência do Brasil.
De acordo com o texto, todos os atos institucionais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ocorrerão em Salvador nesta data, sem prejuízo das atividades essenciais mantidas em Brasília. A definição da logística e da segurança será organizada pelo Executivo em cooperação com autoridades estaduais e municipais.
Veja as fotos do 2 de Julho
O projeto 5672/25 é de autoria do deputado federal Leo Prates (PDT) e será enviado ao Senado. “A transferência simbólica da capital federal para Salvador nesta data visa não apenas homenagear esses feitos, mas também resgatar a memória histórica do país, garantindo que o protagonismo baiano seja devidamente reconhecido em nível nacional”, justifica o parlamentar.
Iniciado em fevereiro de 1822, o movimento de emancipação de Portugal em Salvador passou por várias fases, tendo como marco o 2 de julho de 1823 após a expulsão das tropas portuguesas que resistiam à separação do Brasil.