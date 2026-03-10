2 DE JULHO

Câmara dos Deputados aprova projeto que torna Salvador capital federal uma vez ao ano

Projeto será votado pelo Senado

Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:34

Celebrações de 2 de Julho em Salvador Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O plenário da Câmara Federal aprovou nesta terça-feira (10) o projeto de lei que prevê a transferência simbólica da sede do Governo Federal para Salvador, sempre no dia 2 de julho de cada ano. A data é marcada pela celebração da Independência da Bahia, marco da consolidação da Independência do Brasil.

De acordo com o texto, todos os atos institucionais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ocorrerão em Salvador nesta data, sem prejuízo das atividades essenciais mantidas em Brasília. A definição da logística e da segurança será organizada pelo Executivo em cooperação com autoridades estaduais e municipais.



Veja as fotos do 2 de Julho 1 de 14

O projeto 5672/25 é de autoria do deputado federal Leo Prates (PDT) e será enviado ao Senado. “A transferência simbólica da capital federal para Salvador nesta data visa não apenas homenagear esses feitos, mas também resgatar a memória histórica do país, garantindo que o protagonismo baiano seja devidamente reconhecido em nível nacional”, justifica o parlamentar.