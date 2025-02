SEGURANÇA

Câmeras do Bonde do Maluco são apreendidas em ruas de Brotas

Sete câmeras e sete rastreadores foram encontrados por PMs

Um sistema de monitoramento da facção do Bonde do Maluco (BDM) com câmeras e rastreadores foi localizado e desarticulado na localidade conhecida como Polêmica e no bairro de Campinas de Brotas, em Salvador. >