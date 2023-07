Câmeras são analisadas para identificar autores de ataque em Sussuarana

Câmeras do bairro de Sussuarana serão analisadas para auxiliar na identificação dos autores do ataque a um ônibus na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes da Polícia Civil e do Batalhão Gêmeos também fazem buscas para identificar e prender os suspeitos.