Caminhada do Samba será realizada em Salvador no domingo (26)

A tradicional Caminhada do Samba que agita o Centro de Salvador será realizada no domingo (26), com concentração no Campo Grande, a partir das 13h. Já faz parte da tradição vestir branco nesse dia e seguir até a Praça Castro Alves com as músicas na ponta da língua e com o ritmo na ponta dos pés. Essa será a 16ª edição do evento.



O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho contou que o evento entrou para a agenda fixa de Salvador. A partir de agora, todo último fim de semana de novembro haverá o desfile de blocos afros, no sábado, e a Caminhada do Samba, no domingo.